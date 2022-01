Assemblea senatori M5s: chiedere il bis a Mattarella (Di martedì 4 gennaio 2022) I senatori M5s sono per la rielezione di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica. E' questo, secondo quanto si apprende, l'esito dell'Assemblea del gruppo che si è svolta questo pomeriggio. Secondo quanto riferisce uno dei partecipanti all'incontro, il bis di Mattarella ha ricevuto un consenso praticamente unanime, se si escludono un paio di interventi critici. Inoltre, i senatori M5s chiedono che i capigruppo del Movimento di Camera e Senato affianchino Giuseppe Conte in tutte le trattative per il Colle. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 4 gennaio 2022) IM5s sono per la rielezione di Sergioalla presidenza della Repubblica. E' questo, secondo quanto si apprende, l'esito dell'del gruppo che si è svolta questo pomeriggio. Secondo quanto riferisce uno dei partecipanti all'incontro, il bis diha ricevuto un consenso praticamente unanime, se si escludono un paio di interventi critici. Inoltre, iM5s chiedono che i capigruppo del Movimento di Camera e Senato affianchino Giuseppe Conte in tutte le trattative per il Colle.

Advertising

SalvatoreMerlo : Giuseppe Conte aveva auspicato una donna al Quirinale, quindi l’assemblea dei senatori M5s ha appena chiesto il bis di Mattarella ?? ????? ?? - LaStampa : Quirinale: assemblea senatori M5s per riconferma Mattarella. Lega contro Letta: “Mette troppi veti”. Pd, ostacolo B… - CarloSantaroni : RT @alessand_mella: Assemblea senatori #M5s: #MattarellaBIs e quindi no alla proposta #Donna paventata da #Conte (quello del fallimento del… - GiammarioDiB : RT @SalvatoreMerlo: Giuseppe Conte aveva auspicato una donna al Quirinale, quindi l’assemblea dei senatori M5s ha appena chiesto il bis di… - Rinaldo100862 : Tutta pretattica. Di tutti. Giustamente. Quirinale: assemblea senatori M5s per riconferma Mattarella. Lega contro… -