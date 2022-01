Arrivano le prime nuvole dell’anno (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Marco Tarantola ci dice che tempo farà in questo inizio di settimana all’inizio del nuovo anno a Bergamo e in provincia. ANALISI GENERALE L’espansione dell’alta pressione dal nord Africa verso l’Europa occidentale sta determinando l’afflusso di aria molto calda in quota, con maggiore interessamento di Alpi e Prealpi e inversioni termiche con nebbie persistenti nelle aree di bassa pianura. Non si prevedono particolari cambiamenti fino al pomeriggio di lunedì, con la probabile diffusione di nubi basse su gran parte delle aree di pianura e nella giornata di martedì, con deboli piogge diffuse su buona parte della Lombardia. Lunedì 3 gennaio 2022 Tempo Previsto: Fin dal mattino cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso sui rilievi Alpini e Prealpini e dell’Oltrepò Pavese per il transito di velature, assenza di precipitazioni; in pianura ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Marco Tarantola ci dice che tempo farà in questo inizio di settimana all’inizio del nuovo anno a Bergamo e in provincia. ANALISI GENERALE L’espansione dell’alta pressione dal nord Africa verso l’Europa occidentale sta determinando l’afflusso di aria molto calda in quota, con maggiore interessamento di Alpi e Prealpi e inversioni termiche con nebbie persistenti nelle aree di bassa pianura. Non si prevedono particolari cambiamenti fino al pomeriggio di lunedì, con la probabile diffusione di nubi basse su gran parte delle aree di pianura e nella giornata di martedì, con deboli piogge diffuse su buona parte della Lombardia. Lunedì 3 gennaio 2022 Tempo Previsto: Fin dal mattino cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso sui rilievi Alpini e Prealpini e dell’Oltrepò Pavese per il transito di velature, assenza di precipitazioni; in pianura ...

Advertising

AssuntaPetrucc1 : A Nessuno sorge un dubbio? Iper vaccinati, arrivano le prime ammissioni da #Pfizer il #vaccino sui bambini non funz… - zazoomblog : Le prime tendenze beauty del 2022 arrivano da Pinterest - #prime #tendenze #beauty #arrivano - arosamor : RT @GiorgioSestili: Dopo i primi dati che vi abbiamo presentato in queste settimane, arrivano le prime conferme da studi scientifici sulla… - GiorgioSestili : Dopo i primi dati che vi abbiamo presentato in queste settimane, arrivano le prime conferme da studi scientifici su… - maxpat72 : RT @fratotolo2: Arrivano le prime involontarie ammissioni, giusto per spingere la somministrazione della #terzadose che non decolla. Quind… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrivano prime L'Attacco dei Giganti 4: a quanto pare la Parte 2 adatterà fedelmente i capitoli finali del manga Dopo aver ammirato l'ultimo trailer in ordine di tempo della quarta stagione, dal web arrivano ... approdando poi, il giorno successivo, in simulcast e simuldub su VVVVID e Amazon Prime Video . La ...

Variante Omicron, colpisce la gola e non i polmoni. Cosa dicono gli ultimi studi. Sintomi Anche dal Neyts Lab dell'Università di Leuven in Belgio arrivano risultati simili nei criceti ... Quali vaccini sono efficaci contro Omicron? Quello che sappiamo è che dalle prime evidenze la copertura ...

Arrivano le prime nuvole dell’anno BergamoNews Bianca la prima arrivata del 2022 al San Jacopo Alle 4 del 31 dicembre era invece nato Emanuele, ultimo di 867 bambini venuti alla luce nel 2021 (43 in meno del 2020) ...

Dopo aver ammirato l'ultimo trailer in ordine di tempo della quarta stagione, dal web... approdando poi, il giorno successivo, in simulcast e simuldub su VVVVID e AmazonVideo . La ...Anche dal Neyts Lab dell'Università di Leuven in Belgiorisultati simili nei criceti ... Quali vaccini sono efficaci contro Omicron? Quello che sappiamo è che dalleevidenze la copertura ...Alle 4 del 31 dicembre era invece nato Emanuele, ultimo di 867 bambini venuti alla luce nel 2021 (43 in meno del 2020) ...