Afragola | paura per il crollo di un palazzo disabitato | un ferito

Advertising

ottopagine : Paura nel napoletano: crolla abitazione nel centro storico di Afragola #Afragola -

Ultime Notizie dalla rete : Afragola paura

Crollo ad, ci sono 3 dispersi La palazzina, di quattro piani era disabitata e da subito ... Ho avvertito il 118 dallache potessero esserci feriti ', ha dichiarato al quotidiano un altro ...Palazzo crolla nel Napoletano,nella serata di ieri quando un boato ha fatto tremare la zona circostantenella prima e silenziosa domenica sera dell'anno ad, in provincia di Napoli. Era circa le 21 del 3 gennaio quando improvvisamente il silenzio è stato rotto dal rumore del crollo di un ...Si tratta di una donna e due uomini che viaggiavano su una moto al momento dell’accaduto AFRAGOLA – Si continua a scavare ad Afragola per il crollo di un palazzo disabitato, intervento svolto anche co ...E' crollata una palazzina ad Afragola. I Vigili del fuoco sono intervenuti dalle 21,20 in via Ciaramella, angolo via Setola, per il crollo di uno stabile.