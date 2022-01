Uccide il figlio e tenta di uccidere l'ex moglie: il cadavere del bimbo nell'armadio (Di domenica 2 gennaio 2022) Secondo quanto si apprende da Tgcom24, dopo l'infanticidio, l'assassino si è recato a Gazzada, comune a circa 4 chilometri a sud di Varese, per cercare di togliere la vita all'ex moglie, ospite dai ... Leggi su yeslife (Di domenica 2 gennaio 2022) Secondo quanto si apprende da Tgcom24, dopo l'infanticidio, l'assassino si è recato a Gazzada, comune a circa 4 chilometri a sud di Varese, per cercare di togliere la vita all'ex, ospite dai ...

