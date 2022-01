Uccide figlio di 7 anni e nasconde il corpo in un armadio, poi tenta omicidio moglie: arrestato (Di domenica 2 gennaio 2022) Ha ucciso il figlio di 7 anni e ha poi tentato di ammazzare anche la moglie tentando la fuga, ma è stato arrestato dai Carabinieri. È accaduto nel Varesotto. A compiere il gesto un quarantenne, pregiudicato ai domiciliari. Dopo l’arresto, le forze dell’ordine hanno trovato il corpo senza vita del bambino, raggiunto da un fendente alla gola, nascosto in un un armadio . Secondo quanto riporta l’Ansa, il 40enne ha tentato di aggredire la moglie a coltellate, forse usando la stessa arma utilizzata per Uccidere il figlio. Dopo essere salito in auto e aver guidato fino a casa dei genitori della donna, si è scagliato contro di lei ferendola in maniera non grave, dandosi alla fuga. I ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 2 gennaio 2022) Ha ucciso ildi 7e ha poito di ammazzare anche lando la fuga, ma è statodai Carabinieri. È accaduto nel Varesotto. A compiere il gesto un quarantenne, pregiudicato ai domiciliari. Dopo l’arresto, le forze dell’ordine hanno trovato ilsenza vita del bambino, raggiunto da un fendente alla gola, nascosto in un un. Secondo quanto riporta l’Ansa, il 40enne hato di aggredire laa coltellate, forse usando la stessa arma utilizzata perre il. Dopo essere salito in auto e aver guidato fino a casa dei genitori della donna, si è scagliato contro di lei ferendola in maniera non grave, dandosi alla fuga. I ...

Advertising

repubblica : Varese, uccide il figlio di 7 anni, nasconde il suo corpo in un armadio, poi tenta l'omicidio della moglie: quaran… - repubblica : Varese, uccide figlio di 7 anni, nasconde il suo corpo in un armadio, poi tenta omicidio moglie: quarantenne arrest… - Corriere : Omicidio a Varese, uccide il figlio di 7 anni e accoltella l’ex moglie: arrestato mentre tenta la fuga - andfranchini : Uccide figlio di 7 anni poi tenta di uccidere la moglie: arrestato dopo la fuga. Il corpo del bimbo trovato in un a… - La_Prealpina : Morazzone: uccide il figlio di 7 anni e tenta di ammazzare la moglie -