Trento, in fiamme bosco del monte Cornetto (Di domenica 2 gennaio 2022) commenta Nel bosco del monte Cornetto, alla base del Bondone di Trento, è divampato un incendio. Le alte fiamme sono visibili anche dalla valle dei Laghi. Decine di vigili del fuoco sono al lavoro per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 2 gennaio 2022) commenta Neldel, alla base del Bondone di, è divampato un incendio. Le altesono visibili anche dalla valle dei Laghi. Decine di vigili del fuoco sono al lavoro per ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Trento, in fiamme bosco del monte Cornetto #Trento - RobRe62 : RT @Emergenza24:RT @MediasetTgcom24: Trento, in fiamme bosco del monte Cornetto #Trento - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Trento, in fiamme bosco del monte Cornetto #Trento - RobRe62 : RT @Emergenza24:RT @MediasetTgcom24: Trento, in fiamme bosco del monte Cornetto #Trento - LucianaCiolfi : RT @MediasetTgcom24: Trento, in fiamme bosco del monte Cornetto #Trento -

Ultime Notizie dalla rete : Trento fiamme Trento, in fiamme bosco del monte Cornetto commenta Nel bosco del monte Cornetto, alla base del Bondone di Trento, è divampato un incendio. Le alte fiamme sono visibili anche dalla valle dei Laghi. Decine di vigili del fuoco sono al lavoro per tentare di circoscrivere il rogo, alimentato dal caldo anomalo ...

In fiamme la cucina del bar Centrale di Mezzano I vigili del fuoco di Mezzano sono stati chiamati per spegnere un principio di incendio che si è sviluppato all'interno del bar Centrale di Mezzano in Primiero (foto Tgr Trento). Il locale era chiuso.

Trento, in fiamme bosco del monte Cornetto TGCOM Trento, in fiamme bosco del monte Cornetto Nel bosco del monte Cornetto, alla base del Bondone di Trento, è divampato un incendio. Le alte fiamme sono visibili anche dalla valle dei Laghi. Decine di vigili del fuoco sono al lavoro per tentare ...

Capodanno a Brescia: petardi in piazza e furgoni in fiamme per dire addio all’anno vecchio Nessun intervento straordinario da parte delle forze dell’ordine, se non i controlli già in programma per la notte di San Silvestro. Ma non sono mancate le feste di piazza non ufficiali, animate dai f ...

commenta Nel bosco del monte Cornetto, alla base del Bondone di, è divampato un incendio. Le altesono visibili anche dalla valle dei Laghi. Decine di vigili del fuoco sono al lavoro per tentare di circoscrivere il rogo, alimentato dal caldo anomalo ...I vigili del fuoco di Mezzano sono stati chiamati per spegnere un principio di incendio che si è sviluppato all'interno del bar Centrale di Mezzano in Primiero (foto Tgr). Il locale era chiuso.Nel bosco del monte Cornetto, alla base del Bondone di Trento, è divampato un incendio. Le alte fiamme sono visibili anche dalla valle dei Laghi. Decine di vigili del fuoco sono al lavoro per tentare ...Nessun intervento straordinario da parte delle forze dell’ordine, se non i controlli già in programma per la notte di San Silvestro. Ma non sono mancate le feste di piazza non ufficiali, animate dai f ...