Tragedia a Pellezzano | cadono dallo scooter muoiono due ragazzi

(Di domenica 2 gennaio 2022): morti ragazza 15enne e amico 18enne erano in sella ad un Beverly 250 quando, per cause ancora in corso sono caduti.: una ragazza di 15 anni di Salerno e un ragazzo di 18 anni di(Salerno) hanno perso la vita in un incidente avvenuto questa sera a

I due ragazzi erano originari die Fratte. Il fatto si sarebbe verificato intorno alle 18.30. Secondo una prima ricostruzione, insieme alle due vittime c'erano anche altri due ragazzi in ......della stazione di". "Esprimo a nome mio personale e dell'intera Amministrazione Comunale le più sentite condoglianze alle famiglie dei due giovani colpite da questa immane. A loro ...Ci sono due vittime: si tratterebbe di due minori, un ragazzo di 17 anni ed una ragazza di 15 anni, originari di Pellezzano e di Fratte, in sella ad un motorino. Un capodanno drammatico a Pellezzano d ...di 17 anni, stavano viaggiando in sella ad uno scooter lungo via De Iuliis quando ad un tratto sono usciti fuori strada. A causa del forte impatto, per i due giovani non c’è stato nulla da fare. Un gr ...