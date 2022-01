Traffico Roma del 02-01-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 2 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi nessuna novità Tutto tranquillo in queste ore troverete viene la cittadina nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare né sulle principali vie consolari anche le autostrade non si evidenziano impedimenti mentre la polizia locale Ci sentiamo ancora un incidente sulla Casilina all’altezza di via Vizzini ci troviamo nell’estrema periferia Est alla Borgata Finocchio raccomandiamo le dovute attenzioni altro incidente in via di Boccea è all’altezza di via Gregorio XI Attenzione anche alla presenza di nebbia il fenomeno è ancora segnalato in diverse zone della capitale oggi domenica ecologica limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della cosiddetta fascia verde dalle 7:30 alle 12:30 si replica nel nuovo stop a partire dalle 16:30 sino alle 20:30 per i dettagli di queste notizie ...