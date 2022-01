Psg | Messi è positivo al Covid - 19

(Di domenica 2 gennaio 2022) Il- 19 corre velocissimo in tutto il mondo senza stare a guardare in faccia nessuno: dalle star del cinema a quelle della musica, passando per i politici e finendo con i calciatori. L'ultimo in ...

AFP : #BREAKING Lionel Messi tests positive for Covid: PSG - DiMarzio : .@PSG_inside | Tra i quattro positivi al Covid-19 c'è anche #Messi. La nota del club - SkySport : ULTIM'ORA LIGUE 1 PARIS SAINT-GERMAIN, MESSI HA IL COVID-19 Positivi anceh Bernat, Sergio Rico e Bitumazala… - Ticinonline : Messi colpito dal Covid #messi #psg - Anastas78008764 : 'El PSG informa que Messi dio positivo por COVID-19' -

Nell'incertezza generale dovuta all'inasprimento dei contagi per covid (oggi anche ilha annunciato la positività di 4 giocatori, tra cui) il calcio italiano è alle prese anche col problema Supercoppa italiana. La capienza ridotta, unitamente ai rischi di uno stadio ...Un brutto inizio di anno nuovo per Leo, il pallone d'oro è risultato positivo al covid. Il comunicato del Paris Saint Germain da l'aggiornamento medico della prima squadra: quattro nuovi casi, compreso l'argentino. Oltre a lui hanno ...Il coronavirus contagia un'altra vittima eccellente, Lionel Messi: a comunicarlo è il PSG attraverso una nota ufficiale. L’argentino "al momento si trova in isolamento fiduciario, così come Juan ...Sicuramente il Psg dovrà fare a meno di loro per il match in programma domani, valido per i sedicesimi di finale della Coppa di Francia contro il Vannes, società che milita nella terza serie. Messi e ...