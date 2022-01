[PS4] Disponibile PKG ZONE,uno store homebrew per PS4 (Di domenica 2 gennaio 2022) Se state cercando un sito dove sono raccolti gli ultimi homebrew della scena PS4,vi segnaliamo PKG ZONE grazie alla collaborazione dello sviluppatore LightningMods.In questo store (Disponibile anche in formato pkg) sono raccolte tantissime app anche quelle senza l’accesso al PSN su PS4 Jailbroken come Amazon Prime Video,Netflix,Disney+,Plex e tantissimi tool utili per la vostra console PS4.Fateci sapere se vi piace commentando qui sotto Il post completo PS4 Disponibile PKG ZONE,uno store homebrew per PS4 è Disponibile su Games and Consoles. Leggi su gamesandconsoles (Di domenica 2 gennaio 2022) Se state cercando un sito dove sono raccolti gli ultimidella scena PS4,vi segnaliamo PKGgrazie alla collaborazione dello sviluppatore LightningMods.In questoanche in formato pkg) sono raccolte tantissime app anche quelle senza l’accesso al PSN su PS4 Jailbroken come Amazon Prime Video,Netflix,Disney+,Plex e tantissimi tool utili per la vostra console PS4.Fateci sapere se vi piace commentando qui sotto Il post completo PS4PKG,unoper PS4 èsu Games and Consoles.

