Monti Sibillini, escursionista cade in un crepaccio e muore (Di domenica 2 gennaio 2022) Un escursionista di 34 anni di Porto Sant'Elpidio (Fermo) è morto dopo essere scivolato in un crepaccio, mentre percorreva il sentiero che dal Rifugio del Farnio porta a Pintura di Bolognola (Macerata), sui Monti Sibillini. È precipitato per circa 250 metri ed è deceduto sul colpo per le gravi fratture riportate. Con lui si trovava la sua compagna di 35 anni: anche lei è scivolata, ma è riuscita ad aggrapparsi alla vegetazione salvandosi. Sono state le sue grida disperate a richiamare l'attenzione di altri escursionisti che hanno dato l'allarme. Leggi su tg24.sky (Di domenica 2 gennaio 2022) Undi 34 anni di Porto Sant'Elpidio (Fermo) è morto dopo essere scivolato in un, mentre percorreva il sentiero che dal Rifugio del Farnio porta a Pintura di Bolognola (Macerata), sui. È precipitato per circa 250 metri ed è deceduto sul colpo per le gravi fratture riportate. Con lui si trovava la sua compagna di 35 anni: anche lei è scivolata, ma è riuscita ad aggrapparsi alla vegetazione salvandosi. Sono state le sue grida disperate a richiamare l'attenzione di altri escursionisti che hanno dato l'allarme.

Advertising

SkyTG24 : Monti Sibillini, escursionista cade in un crepaccio e muore - ilmessaggeroit : Escursionista cade in un crepaccio e muore a 34 anni sui Monti Sibillini, salva la compagna - Agenzia_Ansa : Un escursionista di 34 anni di Porto Sant'Elpidio (Fermo) è morto dopo essere scivolato in un crepaccio, mentre per… - ADVBX : RT @laltrogiornale1: Un ragazzo perde la vita durante un’escursione sui Monti Sibillini - laltrogiornale1 : Un ragazzo perde la vita durante un’escursione sui Monti Sibillini -