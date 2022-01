Le feste e i ponti del 2022 | il calendario completo con tutte le festività

(Di domenica 2 gennaio 2022), ildeie delleCome da tradizione, a inizio di ogni anno molti italiani sono soliti compulsare ilper scoprire quali sono ie le, quando sarà Pasqua e in che giorno capitano i festivi. Un modo per organizzare vacanze e ferie, sperando che ilpossa essere finalmente l’anno nel quale torneremo a viaggiare liberamente. La buona notizia è che in quest’anno ci saranno diversi weekend lunghi, per un totale di 45 giorni di vacanza. Organizzandosi bene e per tempo, dunque, sarà possibile godersi diversi. Il primo festivo dell’anno è fra qualche giorno, vale a dire il 6 gennaio (sarà un giovedì), quando siggia l’Epifania, che ...

Weekend lunghi e. Sono ben oltre 40, i giorni di festa che ci attendono in totale per l'anno nuovo. E questo calcolando anche sia le ricorrenze infrasettimanali sia ilunghi che ci permetteranno di ...... come dice il detto, tutte lesi porta via. La festività, che coincide anche con il giorno ...- giovedì 8 dicembre Natale - domenica 25 dicembre Santo Stefano - lunedì 26 dicembre Che...Come da tradizione, a inizio di ogni anno molti italiani sono soliti compulsare il calendario per scoprire quali sono i ponti e le festività, quando sarà Pasqua e in che giorno capitano i festivi. Un ...Sono numerosi i giorni di vacanza che regala il nuovo anno. Nel 2022, tra feste e ricorrenze, vi saranno 45 giorni di riposo.