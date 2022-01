La settimana si chiude col sole e con temperature miti (Di domenica 2 gennaio 2022) temperature decisamente elevate, di giorno, nella città e nella provincia di Bergamo in questo inizio di gennaio: dureranno? Risponde Marco Tarantola del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE L’espansione dell’alta pressione dal nord Africa verso l’Europa occidentale sta determinando l’afflusso di aria molto calda in quota, con maggiore interessamento di Alpi e Prealpi e inversioni termiche con nebbie persistenti nelle aree di bassa pianura. Non si prevedono particolari cambiamenti fino al pomeriggio di lunedì, con la probabile diffusione di nubi basse su gran parte delle aree di pianura e nella giornata di martedì, con deboli piogge diffuse su buona parte della Lombardia. Domenica 2 gennaio 2022 Tempo Previsto: al mattino bel tempo su Alpi e Prealpi, nebbie dense su tutta la Valpadana. Nel pomeriggio soleggiato sui rilievi e sulla media e alta ... Leggi su bergamonews (Di domenica 2 gennaio 2022)decisamente elevate, di giorno, nella città e nella provincia di Bergamo in questo inizio di gennaio: dureranno? Risponde Marco Tarantola del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE L’espansione dell’alta pressione dal nord Africa verso l’Europa occidentale sta determinando l’afflusso di aria molto calda in quota, con maggiore interessamento di Alpi e Prealpi e inversioni termiche con nebbie persistenti nelle aree di bassa pianura. Non si prevedono particolari cambiamenti fino al pomeriggio di lunedì, con la probabile diffusione di nubi basse su gran parte delle aree di pianura e nella giornata di martedì, con deboli piogge diffuse su buona parte della Lombardia. Domenica 2 gennaio 2022 Tempo Previsto: al mattino bel tempo su Alpi e Prealpi, nebbie dense su tutta la Valpadana. Nel pomeriggioggiato sui rilievi e sulla media e alta ...

