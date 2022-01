Iva sul volontariato, solo una tregua. Ma sull’Irap arriva la beffa: «Esentati tutti meno il nostro settore» (Di domenica 2 gennaio 2022) Il pagamento per il “no profit” slitta al 2024. Il Forum toscano considera gli emendamenti sull’Iva alla stregua di «agguati, punizioni e rappresaglie inaccettabili per il terzo settore» Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 2 gennaio 2022) Il pagamento per il “no profit” slitta al 2024. Il Forum toscano considera gli emendamenti sull’Iva alla sdi «agguati, punizioni e rappresaglie inaccettabili per il terzo

Advertising

fisco24_info : Il trattamento IVA per icontratti relativi a strumenti finanziari derivati su commodities: Agli effetti dell'impost… - NanoMacs : @RiccardoTrezzi @tarkonte @Atadocca2 @GuidoCrosetto @albertobisin In bicicletta e non mi accorgo,ad esempio del car… - LavoroFisco : Differenziali su contratti derivati legati all’energia: chiarimenti sul trattamento IVA - _sephilm : Gennaio 2022 significa Partita Iva e shop sul sito… Gennaio con i tuoi 300 giorni, mi darai la possibilità di comi… - TheItalianTimes : ?? IVA 2022 Come cambia l’#Iva. Dall’#Ue le nuove indicazioni sull’#imposta sul valore aggiunto 2022. Trovata un’int… -