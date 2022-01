(Di domenica 2 gennaio 2022) In questo 2022 ricorrono i trent’, mentre nel 2023 sarà l’anno del centenarionascita di. Un nome che forse non dice molto agli estensori delle pagine culturali dei quotidiani mainstream. Uno studioso non troppo citato dai circuiti dell’accademia ma che ha segnato però un orizzonte teoretico alternativo sia alla metafisica tradizionale che al pensieromodernità a una dimensione. Il pensiero dell’origine inGiunge quindi opportunamente in libreria Il pensiero dell’origine in(Altaforte Edizioni, pp. 145, euro 15,00) di GiovDamiano, uncorredato da un saggio di Stefano Vaj e ...

SecolodItalia1 : Giorgio Locchi, a 30 anni dalla scomparsa un libro spiega la sua “filosofia della libertà” - RobertSteuckers : RT @barbadilloit: Direzione2022. Perché leggere “Il pensiero dell’origine in Giorgio Locchi” -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Locchi

Il Secolo d'Italia

Esce un libro sul misconosciuto filosofo italianoche ispirò la Nouvelle droite. Amico d'infanzia del regista, a Parigi riunì intorno a sé un cenacolo di giovani intellettuali, che intratteneva la sera su Nietzsche e WagnerEsce in questi giorni per Altaforte "Il pensiero dell'origine in", ultima fatica di Giovanni Damiano.viene solitamente ricordato per la sua partecipazione alla Nuova destra francese e per due opere eminentemente politiche, 'L'essenza del ...C'è anche la Nazionale a Milano per gli assoluti di nuoto per salvamento. E proprio gli azzurri, in preparazione dei World Games di luglio prossimo a Birmingham, negli Stati Uniti, mettono l'accento s ...