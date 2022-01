Francesco Renga, lo scatto dal passato sorprende: lo ricordate così? (Di domenica 2 gennaio 2022) È finalmente arrivato un giorno tanto atteso per il cantante Francesco Renga, di cui ha voluto condividere la gioia e splendide parole sui social. Francesco Renga (Instagram)È stato sulle sue pagine social che Francesco Renga ha condiviso un post molto commovente, in cui ha voluto condividere un momento importante per lui. Oggi per il cantante infatti è una giornata molto speciale poiché Jolanda, la figlia avuta con la sua ex compagna Ambra Angiolini, ha compiuto 18 anni. Un traguardo davvero speciale per la giovane, che entra a far parte del mondo degli adulti. Ed è stato proprio a lei che ha dedicato delle parole davvero commoventi. Francesco Renga, come ha conosciuto la sua attuale compagna? Francesco ... Leggi su chenews (Di domenica 2 gennaio 2022) È finalmente arrivato un giorno tanto atteso per il cantante, di cui ha voluto condividere la gioia e splendide parole sui social.(Instagram)È stato sulle sue pagine social cheha condiviso un post molto commovente, in cui ha voluto condividere un momento importante per lui. Oggi per il cantante infatti è una giornata molto speciale poiché Jolanda, la figlia avuta con la sua ex compagna Ambra Angiolini, ha compiuto 18 anni. Un traguardo davvero speciale per la giovane, che entra a far parte del mondo degli adulti. Ed è stato proprio a lei che ha dedicato delle parole davvero commoventi., come ha conosciuto la sua attuale compagna?...

Advertising

GammaStereoRoma : Francesco Renga - Insieme Grandi Amori - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Francesco Renga - Senza sorridere - sonikmusicnet : Ora in onda: FRANCESCO RENGA - DOVE IL MONDO NON C'E' PIU' - RADIOEFFEITALIA : Francesco Renga - Angelo -