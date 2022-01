Diana Del Bufalo, l’intervista su Rai1 fa discutere: Francesca Fialdini interviene (Di lunedì 3 gennaio 2022) Diana Del Bufalo oggi pomeriggio è stata ospite da Francesca Fialdini nella prima puntata del nuovo anno di Da Noi A Ruota Libera. “Bentornati alla prima puntata dell’anno, com’è andato il Natale?” ha esordito la conduttrice, prima di ospitare Diana Del Bufalo. l’intervista dell’attrice però non è stata realizzata in diretta, ma qualche giorno prima delle feste natalizie. Quindi prima della polemica dell’attrice in merito al vaccino contro il Covid. Diana Del Bufalo non si è vaccinata: “Me lo hanno sconsigliato” https://t.co/Zdq8GyNwzS — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 30, 2021 L’attrice ha ripercorso con Francesca Fialdini la sua carriera, dalla fiction Che Dio Ci Aiuti a C’era Una Volta Studio Uno. ... Leggi su biccy (Di lunedì 3 gennaio 2022)Deloggi pomeriggio è stata ospite danella prima puntata del nuovo anno di Da Noi A Ruota Libera. “Bentornati alla prima puntata dell’anno, com’è andato il Natale?” ha esordito la conduttrice, prima di ospitareDeldell’attrice però non è stata realizzata in diretta, ma qualche giorno prima delle feste natalizie. Quindi prima della polemica dell’attrice in merito al vaccino contro il Covid.Delnon si è vaccinata: “Me lo hanno sconsigliato” https://t.co/Zdq8GyNwzS — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 30, 2021 L’attrice ha ripercorso conla sua carriera, dalla fiction Che Dio Ci Aiuti a C’era Una Volta Studio Uno. ...

FranAltomare : Diana Del Bufalo che dice a 2 milioni di followers di non essersi vaccinata perché le è stato sconsigliato. Tra l… - RaiUno : Carlo Conti, Red Canzian, Diana Del Bufalo e Sergio Friscia sono gli ospiti di oggi di @francifialdini per la prima… - StefanoGuerrera : Sinceramente sconvolto dallo sproloquio di Diana del Bufalo. Sconvolto del fatto che non ci siano ripercussioni, si… - 95_addicted : RT @BITCHYFit: Diana Del Bufalo, l’intervista su Rai1 fa discutere: Francesca Fialdini interviene - malayga_ : RT @vwnitas: rt per firmare una petizione per far ricantare le parti di isabela a qualcuna che non sia diana del bufalo mi urta -