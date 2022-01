Covid, Israele: “via quarta dose a over 60 dopo 4 mesi dal booster” (Di domenica 2 gennaio 2022) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 2 gennaio 2022) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Israele: Omicron potrebbe portare all’immunità di gregge #Omicron - GiovaQuez : Israele approva ma quarta dose di vaccino contro il covid per tutti gli over 60 dopo 4 mesi dall’ultimo richiamo. L… - Agenzia_Ansa : 'La bufera è in arrivo, già in questi giorni. I casi raddoppieranno, poi raddoppieranno ancora. Già nel prossimo fu… - nakedlunch31 : Israele, che non ha ancora sconfitto il covid, come sostenevano a fine giugno alcuni virologi, approva la quarta do… - peppiniellopz : RT @ImolaOggi: I vaccini sono efficaci!... Covid, quarta inoculazione in un anno: Israele comincia con i sanitari -