Covid, bimbo di un mese ricoverato in terapia intensiva a Torino (Di domenica 2 gennaio 2022) Il piccolo è al Regina Margherita dove è arrivato il giorno di Natale proveniente dall’ospedale di Novara e prima ancora da quello di Verbania Leggi su lastampa (Di domenica 2 gennaio 2022) Il piccolo è al Regina Margherita dove è arrivato il giorno di Natale proveniente dall’ospedale di Novara e prima ancora da quello di Verbania

Advertising

LaStampa : Covid, bimbo di un mese ricoverato in terapia intensiva a Torino - Il_Centro : #Abruzzo #2gennaio #domenica #covidaPescara #Bimbodi8mesiconilcovid #Covid #Coronavirus #Chieti #Covid a #Pescara,… - MasinTiziana : @matteosalvinimi Da italiana ....spero sia vero!! Con il covid sempre presente fare delle restrizione x tutti gli… - eowyn962010 : RT @EnzoCare2: “Se guardate ai bambini ricoverati, molti di loro sono ricoverati con il Covid, non a causa del #Covid_19 […]. Se un bimbo v… - EnzoCare2 : “Se guardate ai bambini ricoverati, molti di loro sono ricoverati con il Covid, non a causa del #Covid_19 […]. Se u… -