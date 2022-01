COD 2023, alcuni rumors in Rete svelano già il nuovo capitolo di Call of Duty Black Ops (Di domenica 2 gennaio 2022) Dei leaks sul nuovo gioco di Black Ops fanno intendere che sia già in sviluppo il prossimo titolo di Treyarch. Ma di che tipo di informazioni siamo al corrente? Logo del nuovo Black Ops, in cui possiamo vedere anche il suo nome in codice – Computermagazine.itAbbiamo assistito al rilascio di diversi giochi targati Call Of Duty nel corso di tutto questo tempo, e dal momento che ogni anno ne viene rilasciato un nuovo, ovviamente ci teniamo sempre informati per rimanere costantemente aggiornati. LEGGI ANCHE: Unieuro ci fa una grossa sorpresa: restock di PS5 nella notte del 30 Dicembre, forse l’occasione giusta per prenderne una A tal proposito, stanno girando alcune informazioni importanti riguardanti un capitolo che uscirà ... Leggi su computermagazine (Di domenica 2 gennaio 2022) Dei leaks sulgioco diOps fanno intendere che sia già in sviluppo il prossimo titolo di Treyarch. Ma di che tipo di informazioni siamo al corrente? Logo delOps, in cui possiamo vedere anche il suo nome in codice – Computermagazine.itAbbiamo assistito al rilascio di diversi giochi targatiOfnel corso di tutto questo tempo, e dal momento che ogni anno ne viene rilasciato un, ovviamente ci teniamo sempre informati per rimanere costantemente aggiornati. LEGGI ANCHE: Unieuro ci fa una grossa sorpresa: restock di PS5 nella notte del 30 Dicembre, forse l’occasione giusta per prenderne una A tal proposito, stanno girando alcune informazioni importanti riguardanti unche uscirà ...

Advertising

codnewsitalia : COD 2023, MISTERO WARZONE TERZA MODALITA' CDL, OPTIC CRITICANO ACTIVISION, CLASSE AUTOMATON WARZONE #warzone… - codnewsitalia : COLD WAR / VANGUARD / WARZONE ITA : ripercorriamo le tappe più importanti del 2021 per la saga di Call Of Duty. -… - codnewsitalia : “È troppo presto per iniziare a parlare di COD 2023? Ebbene sì lo è... Ma chi pensa che Treyarch rebooterà Black… - codnewsitalia : COD 2023 ITA: Curioso post di Travis aka THUMP, Director Of Operations del Karnage Clan, che parla del nuovo capito… - danilodecinti : RT @InstantGamingIT: Queste potrebbero essere le prime immagini trapelate di CoD 2023 (BlackOps, Treyarc) -