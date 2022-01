Cingolani tenga il punto, anzi due. Scrive Corrado Clini (Di domenica 2 gennaio 2022) Due le questioni che vanno affrontate in modo distinto, anche se tra loro strettamente connesse. Da un lato emerge con sempre più evidenza l’inadeguatezza dell’amministrazione, ovvero della competenza ed efficienza della “burocrazia ambientale” sia a livello centrale che in molte sedi regionali e locali. Questo è l’effetto di regole nazionali e interpretazioni spesso stravaganti di direttive europee che hanno consolidato negli anni il potere di interdizione delle autorità ambientali italiane, associato in molti casi alla supplenza e “invasione di campo” della magistratura: la vicenda dell’Ilva, la Tav Torino-Lione, i tempi biblici della direttissima Firenze-Bologna, la cronica emergenza rifiuti di Roma e delle città del Centro-Sud, i dieci anni per fermare il traffico delle navi da crociera nel bacino di San Marco, la storia infinita dei dragaggi portuali. Sono solo i casi più evidenti ... Leggi su formiche (Di domenica 2 gennaio 2022) Due le questioni che vanno affrontate in modo distinto, anche se tra loro strettamente connesse. Da un lato emerge con sempre più evidenza l’inadeguatezza dell’amministrazione, ovvero della competenza ed efficienza della “burocrazia ambientale” sia a livello centrale che in molte sedi regionali e locali. Questo è l’effetto di regole nazionali e interpretazioni spesso stravaganti di direttive europee che hanno consolidato negli anni il potere di interdizione delle autorità ambientali italiane, associato in molti casi alla supplenza e “invasione di campo” della magistratura: la vicenda dell’Ilva, la Tav Torino-Lione, i tempi biblici della direttissima Firenze-Bologna, la cronica emergenza rifiuti di Roma e delle città del Centro-Sud, i dieci anni per fermare il traffico delle navi da crociera nel bacino di San Marco, la storia infinita dei dragaggi portuali. Sono solo i casi più evidenti ...

Advertising

MEcosocialista : RT @dorsogna: Dopo aver coperto l'Italia di centrali a gas, parlato a vanvera sul nucleare, e fatto zero sulle rinnovabili, pare che Cingol… - dtella65 : RT @dorsogna: Dopo aver coperto l'Italia di centrali a gas, parlato a vanvera sul nucleare, e fatto zero sulle rinnovabili, pare che Cingol… - Divorex8 : RT @dorsogna: Dopo aver coperto l'Italia di centrali a gas, parlato a vanvera sul nucleare, e fatto zero sulle rinnovabili, pare che Cingol… - thelondonboys47 : RT @dorsogna: Dopo aver coperto l'Italia di centrali a gas, parlato a vanvera sul nucleare, e fatto zero sulle rinnovabili, pare che Cingol… - VittorioBa : RT @dorsogna: Dopo aver coperto l'Italia di centrali a gas, parlato a vanvera sul nucleare, e fatto zero sulle rinnovabili, pare che Cingol… -