Capodanno 2022 in tv: ecco perché Gigi D’Alessio non c’era (Di domenica 2 gennaio 2022) C’è grande attesa generale per i due eventi tv di Capodanno 2022, Capodanno in musica targato Mediaset e L’anno che verrà di casa Rai, che in queste ore però perdono pezzi. Se per il Capodanno di Canale 5 si registra la defezione di diversi artisti, tra cui Albano Carrisi, anche il Capodanno Rai a quanto pare dovrà fare a meno di un artista previsto all’evento, quale è Gigi D’Alessio. Il cantautore campano, in un nuovo intervento pubblico, rende infatti noto che non potrà prendere parte a L’anno che verrà perché risultato positivo al Covid-19, nonostante sia vaccinato contro il patogeno. L’anno che verrà perde Gigi D’Alessio Fervono i preparativi dei due eventi tv previsti per la magica notte a cavallo tra la fine del ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 2 gennaio 2022) C’è grande attesa generale per i due eventi tv diin musica targato Mediaset e L’anno che verrà di casa Rai, che in queste ore però perdono pezzi. Se per ildi Canale 5 si registra la defezione di diversi artisti, tra cui Albano Carrisi, anche ilRai a quanto pare dovrà fare a meno di un artista previsto all’evento, quale è. Il cantautore campano, in un nuovo intervento pubblico, rende infatti noto che non potrà prendere parte a L’anno che verràrisultato positivo al Covid-19, nonostante sia vaccinato contro il patogeno. L’anno che verrà perdeFervono i preparativi dei due eventi tv previsti per la magica notte a cavallo tra la fine del ...

