Cagliari | si attende Calafiori Intanto le big mollano Nandez?

(Di domenica 2 gennaio 2022) Ilprosegue sul mercato eil caos sufa indietreggiare le bigil futuro è il mercato. Indispensabile per Mazzarri per puntare alla salvezza nel girone di ritorno. Dopo Goldaniga e Lovato, i rossoblù attendonodalla Roma. Sul frontespunta il caos, dopo il Covid e le ultime dall’Uruguay anche le big sembrano aver mollato un po’ l’interesse per il centrocampista. Inter e Napoli si tirano indietro per il momento. A riferirlo il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Mazzarri, ora, aspetta Calafiori. La difesa del Cagliari, dopo l'addio di Diego Godin e Martin Caceres inizia nuovamente a popolarsi. Dopo Mattia Lovato dell'Atalanta, ecco che fa il suo sbarco in Sar ...