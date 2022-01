Buone notizie per Pioli: l’attaccante torna in gruppo! (Di domenica 2 gennaio 2022) Il 2022 del Milan e di Stefano Pioli parte col piede giusto. Difatti come riportato da TMW, Zlatan Ibrahimovic ha svolto l’intera seduta in gruppo e dunque, si candida per una maglia da titolare contro la Roma. Dopo l’ennesimo infortunio stagionale, lo svedese è pronto a guidare l’attacco rossonero nella prima uscita del nuovo anno. Zlatan Ibrahimovic, Milan Buone notizie anche per Leao e Rebic che però non hanno svolto l’intera seduta di allenamento in gruppo. I due, dunque, potrebbero essere convocati ma non è certa la titolarità contro la squadra di Mourinho. Infine, Calabria ha ormai recuperato da giorni ed è pronto a riprendersi la fascia destra. Tutte ottime notizie per Pioli che spera di iniziare l’anno nel migliore ... Leggi su rompipallone (Di domenica 2 gennaio 2022) Il 2022 del Milan e di Stefanoparte col piede giusto. Difatti come riportato da TMW, Zlatan Ibrahimovic ha svolto l’intera seduta in gruppo e dunque, si candida per una maglia da titolare contro la Roma. Dopo l’ennesimo infortunio stagionale, lo svedese è pronto a guidare l’attacco rossonero nella prima uscita del nuovo anno. Zlatan Ibrahimovic, Milananche per Leao e Rebic che però non hanno svolto l’intera seduta di allenamento in gruppo. I due, dunque, potrebbero essere convocati ma non è certa la titolarità contro la squadra di Mourinho. Infine, Calabria ha ormai recuperato da giorni ed è pronto a riprendersi la fascia destra. Tutte ottimeperche spera di iniziare l’anno nel migliore ...

