Biathlon, Hofer salterà le gare di Oberhof 2022: “Mio corpo non va come dovrebbe” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Lukas Hofer non sarà presente a Oberhof, tappa valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di Biathlon. Lo ha annunciato lo stesso altoatesino, tramite un post su Instagram. “Questa foto riassume la mia situazione attuale: metà qui, metà no. Il mio corpo non funziona ancora come dovrebbe, quindi abbiamo deciso di saltare le prossime gare” scrive Hofer a commento di un’immagine che lo ritrae per metà. L’azzurro, una delle punte di diamante della nostra Nazionale, non sarà dunque presente in Germania e ancora non si sa se farà rientro a Ruhpolding o nella tappa ancora successiva di Anterselva. Il posto di Hofer nella squadra che partirà per le Olimpiadi di Pechino 2022 non è in discussione, ma saltare ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 gennaio 2022) Lukasnon sarà presente a, tappa valevole per la Coppa del Mondo 2021/di. Lo ha annunciato lo stesso altoatesino, tramite un post su Instagram. “Questa foto riassume la mia situazione attuale: metà qui, metà no. Il mionon funziona ancora, quindi abbiamo deciso di saltare le prossime” scrivea commento di un’immagine che lo ritrae per metà. L’azzurro, una delle punte di diamante della nostra Nazionale, non sarà dunque presente in Germania e ancora non si sa se farà rientro a Ruhpolding o nella tappa ancora successiva di Anterselva. Il posto dinella squadra che partirà per le Olimpiadi di Pechinonon è in discussione, ma saltare ...

