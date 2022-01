Bernardeschi: «Non rinnego la sofferenza, ma risalire ora è bellissimo» (Di domenica 2 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del giocatore della Juventus Federico Bernardeschi ha parlato ai microfoni di Dazn al programma Linea Diletta. Ecco alcune anticipazione dell’intervista in uscita domani. Le dichiarazioni. PASSATO – « Non rinnego le sofferenze del mio passato: ho sempre imparato qualcosa di bellissimo. A 16 anni mi hanno detto che non potevo più giocare a causa del cuore. Dovevo stare in casa fermo per mesi: tutto questo mi ha fatto capire quanto amassi davvero il calcio. Da lì mi sono ripromesso di fare tutto quello che era in mio potere per arrivare ad essere un giocatore professionista ». DIFFICOLTA’ JUVE – «Ho passato molti momenti difficili anche qui alla Juve, ma non rimpiango assolutamente niente. Questi momenti mi sono serviti tantissimo perché mi hanno fatto crescere. La mia carriera è sempre stata un continuo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del giocatore della Juventus Federicoha parlato ai microfoni di Dazn al programma Linea Diletta. Ecco alcune anticipazione dell’intervista in uscita domani. Le dichiarazioni. PASSATO – « Nonle sofferenze del mio passato: ho sempre imparato qualcosa di. A 16 anni mi hanno detto che non potevo più giocare a causa del cuore. Dovevo stare in casa fermo per mesi: tutto questo mi ha fatto capire quanto amassi davvero il calcio. Da lì mi sono ripromesso di fare tutto quello che era in mio potere per arrivare ad essere un giocatore professionista ». DIFFICOLTA’ JUVE – «Ho passato molti momenti difficili anche qui alla Juve, ma non rimpiango assolutamente niente. Questi momenti mi sono serviti tantissimo perché mi hanno fatto crescere. La mia carriera è sempre stata un continuo ...

