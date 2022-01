Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2022 ore 10:30 (Di sabato 1 gennaio 2022) Viabilità DEL 01 GENNAIO 2022 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUON ANNO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL VEICOLO IN FIAMME SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, PRUDENZA TRA LE USCITE OSTIENSE E Roma-FIUMICINO RISOLTO L’INCIDENTE IN A1, SULLA DIRETTRICE FIRENZE-Roma, TRA ORTE E ATTIGLIANO IN DIREZIONE Roma, INCIDENTE CHE NON HA AVUTO RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’ LE ALTRE NOTIZIE, IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO NELLA GIORNATA DI OGGI SEGUIRA’ IL NORMALE ORARIO FESTIVO, PER LE LINEE DEL METRO’ ULTIMA CORSA DAI CAPOLINEA ALLE 23.30 RICORDIAMO POI CHE SULLA FERROVIA Roma-LIDO E’ RIATTIVATA LA TRATTA LIDO-CENTRO-COLOMBO, CONTESTUALMENTE E’ STATA SOSPESA LA LINEA BUS SOTITUTIVA RL4 ANDIAMO IL ... Leggi su romadailynews (Di sabato 1 gennaio 2022)DEL 01 GENNAIOORE 10.20 GINA PANDOLFO BUON ANNO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL VEICOLO IN FIAMME SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, PRUDENZA TRA LE USCITE OSTIENSE E-FIUMICINO RISOLTO L’INCIDENTE IN A1, SULLA DIRETTRICE FIRENZE-, TRA ORTE E ATTIGLIANO IN DIREZIONE, INCIDENTE CHE NON HA AVUTO RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’ LE ALTRE NOTIZIE, IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO NELLA GIORNATA DI OGGI SEGUIRA’ IL NORMALE ORARIO FESTIVO, PER LE LINEE DEL METRO’ ULTIMA CORSA DAI CAPOLINEA ALLE 23.30 RICORDIAMO POI CHE SULLA FERROVIA-LIDO E’ RIATTIVATA LA TRATTA LIDO-CENTRO-COLOMBO, CONTESTUALMENTE E’ STATA SOSPESA LA LINEA BUS SOTITUTIVA RL4 ANDIAMO IL ...

Advertising

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2022 ore 08:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #01-01-2022… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2022 ore 07:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #01-01-2022 - romamobilita : #viabilità #Roma, percorso di nuovo regolare per la linea 771 - romamobilita : #viabilità #Roma, incidente sul viadotto della Magliana in direzione Eur. E' deviata la linea 771: percorre via del… - tamicheA1 : RT @romamobilita: #viabilità #Roma, incidente sul viadotto della Magliana. Rallentamenti in direzione Eur. -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 31 - 12 - 2021 ore 17:45 VIABILITÀ DEL 31 DICEMBRE 2021 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; SULLA A1 FIRENZE ROMA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31 - 12 - 2021 ore 19:45 VIABILITÀ DEL 31 DICEMBRE 2021 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; UN INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI SULLA ROMA - FIUMICINO: ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2021 ore 16:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 31 DICEMBRE 2021 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; SULLA A1 FIRENZEA CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO ...DEL 31 DICEMBRE 2021 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; UN INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI SULLA- FIUMICINO: ...