Un anno di ufo | tra falsi avvistamenti e casi irrisolti

(Di sabato 1 gennaio 2022) Non è successo granché dal punto di vista dell’ufologia razionale. Anche questo secondodi Covid-19 ha fatto sì che si uscisse poco di casa e si vedessero in cielo le solite cose: luci misteriose che di volta in volta si rivelavano essere satelliti artificiali, bolidi o razzi di segnalazione, quando li si vedeva ad occhio nudo, oppure riflessi nelle lenti delle fotocamere dei cellulari, quando apparivano a sorpresa nelle fotografie. L’era iniziato con tantidei satelliti Starlink di Elon Musk (leggi qui), a formare lunghi ‘trenini’ di luci che riempivano di stupore chi non era a conoscenza della loro esistenza. Poi c’è stata la moda degli ‘ufo triangolari’ che si vedevano un po’ in tutti i cieli italiani, quando a vedersi non erano i ‘sigari volanti’. Quindi, a prendersi il palcoscenico dell’informazione sono ...