Un anno di notizie: ecco i dieci articoli più letti nel 2021 (Di sabato 1 gennaio 2022) Un anno di notizie sul nostro sito tra cronaca, articoli di servizio e curiosità. L’articolo più letto riguarda la campagna vaccinale in Lombardia, poi il dramma di «Kikka» Cavenati e l’appello social di Gianni Morandi con la foto del concerto nel 1967 a Bergamo. ecco i dieci articoli più letti nel 2021. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 1 gennaio 2022) Undisul nostro sito tra cronaca,di servizio e curiosità. L’articolo più letto riguarda la campagna vaccinale in Lombardia, poi il dramma di «Kikka» Cavenati e l’appello social di Gianni Morandi con la foto del concerto nel 1967 a Bergamo.piùnel

Advertising

Agenzia_Ansa : Unicef: il 2021 il peggiore anno dal dopoguerra per i bambini. Appello a chi governa: 'Ora bisogna occuparsi della… - Agenzia_Ansa : Attesa per l'ultimo discorso del Presidente della Repubblica. L'intervento di fine anno di Sergio Mattarella, trasm… - Agenzia_Ansa : Nonostante i divieti, in molti hanno festeggiato l'arrivo del nuovo anno con i fuochi d'artificio. Un 40enne a Tara… - ValeRossignoli : RT @Agenzia_Ansa: Nonostante i divieti, in molti hanno festeggiato l'arrivo del nuovo anno con i fuochi d'artificio. Un 40enne a Taranto ha… - enricamaurizia : RT @enpaonlus: 10 storiche vittorie del 2021 per i diritti e il benessere degli animali (dopo anni di battaglie) -