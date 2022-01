Udinese | la rinascita di Deulofeu

(Di sabato 1 gennaio 2022) Una stagione di Serie A molto interessante, con diverse squadre pronte a fare da vere e proprie outsider per “rovinare i piani” delle big e confermarsi ottime avversarie. Una di queste sembra essere l’, grazie a, attaccante che sta vivendo un ottimo stato di forma. Tra gol e splendide prestazioni, sta trascinando i friulani all’obiettivo principale, ovvero la salvezza aritmetica. Attualmente distanti dalla zona retrocessione, i ragazzi di Cioffi non devono abbassare la guardia., l’ottimo momento diDopo la scorsa stagione, Gerardnon sembrava in grado di poter prendere per mano l’e condurla alla salvezza. Nello scorso campionato, infatti, il calciatore spagnolo ha disputato 15 gare – tra campionato e Coppa Italia – trovando appena due ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Udinese rinascita

Il Friuli

... non devono più sbagliare le partite alla loro portata, visto che i punti persi cono ... Una delusione per tutto l'ambiente dei Colchoneros, che puntavano ad unadopo la strepitosa ...Italiano ha impostato la giusta formula per la. E poi c'è chi sogna, che vuole ... come le sconfitte con Bologna e Sassuolo o il pareggio con l', il percorso dei bianco celesti non ha ...Ci sono canzoni che sono come dei sogni e ci sono sogni che sono come canzoni. Nel caso di Ambre Marie, dell’udinese Ivan Comar, le cose coincidono. E così un pensiero onirico si è fatto melodia e, da ...L'esterno è esploso dopo il blackout con la Juve. 3 gol e 2 assist. Dopo il marocchino la fascia dell'Inter è finalmente coperta ...