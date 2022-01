Salernitana a Iervolino: fondo svizzero annuncia esposto in Procura (Di sabato 1 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn esposto alla Procura della Repubblica di Salerno sulla cessione della Salernitana sta per essere depositato dal legale della società PVAM s.a., fiduciario del fondo Global Pacific Capital Management doo, patrimonio in gestione pari a 350 milioni di euro, che si è vista rifiutare due offerte per l’acquisizione del club – di 38 milioni in titoli obbligazionari bancari e di 26 milioni cash – superiori a quella di Danilo Iervolino. Lo annuncia all’ANSA l’avvocato torinese Francesco Paulicelli, coadiuvato dal commercialista Stefano Scarsella per le verifiche societarie, che sta anche valutando il deposito di un ricorso cautelare. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUnalladella Repubblica di Salerno sulla cessione dellasta per essere depositato dal legale della società PVAM s.a., fiduciario delGlobal Pacific Capital Management doo, patrimonio in gestione pari a 350 milioni di euro, che si è vista rifiutare due offerte per l’acquisizione del club – di 38 milioni in titoli obbligazionari bancari e di 26 milioni cash – superiori a quella di Danilo. Loall’ANSA l’avvocato torinese Francesco Paulicelli, coadiuvato dal commercialista Stefano Scarsella per le verifiche societarie, che sta anche valutando il deposito di un ricorso cautelare. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

