Papa Francesco: "Il cammino della pace è ancora lontano dalla vita reale" (Di sabato 1 gennaio 2022) AGI - "Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace: le parole del profeta Isaia esprimono la consolazione, il sospiro di sollievo di un popolo esiliato, sfinito dalle violenze e dai soprusi, esposto all'indegnità e alla morte". Lo scrive Sua Santità, Papa Francesco, nel messaggio per la 55 esima Giornata Mondiale per la pace. "Su di esso il profeta Baruc si interrogava: 'Perchè ti trovi in terra nemica e sei diventato vecchio in terra straniera? Perchè ti sei contaminato con i morti e sei nel numero di quelli che scendono negli inferi?'. Per questa gente, l'avvento del messaggero di pace significava la speranza di una rinascita dalle macerie della storia, l'inizio di un futuro luminoso", sottolinea il Santo Padre. "ancora oggi, il ... Leggi su agi (Di sabato 1 gennaio 2022) AGI - "Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la: le parole del profeta Isaia esprimono la consolazione, il sospiro di sollievo di un popolo esiliato, sfinito dalle violenze e dai soprusi, esposto all'indegnità e alla morte". Lo scrive Sua Santità,, nel messaggio per la 55 esima Giornata Mondiale per la. "Su di esso il profeta Baruc si interrogava: 'Perchè ti trovi in terra nemica e sei diventato vecchio in terra straniera? Perchè ti sei contaminato con i morti e sei nel numero di quelli che scendono negli inferi?'. Per questa gente, l'avvento del messaggero disignificava la speranza di una rinascita dalle maceriestoria, l'inizio di un futuro luminoso", sottolinea il Santo Padre. "oggi, il ...

Advertising

trash_italiano : Capodanno 2019: cena, musica, famiglia, amici, dolci, giochi, brindisi Capodanno 2022: tutta la serata in rigoroso… - vaticannews_it : #31dicembre Madre di Dio, Madre del mondo: “l’identikit” di #Maria secondo #PapaFrancesco - repubblica : Papa Francesco a sorpresa assiste ma non presiede il Te Deum: 'Roma incanta ma non è sempre dignitosa, a volte scar… - ernestocaprari : RT @marcodifonzo: Assieme a Papa Francesco l'unica persona citata da Mattarella è Pietro Carmina, un insegnante, un maestro - fisco24_info : Papa Francesco: 'Il cammino della pace è ancora lontano dalla vita reale': AGI - 'Come sono belli sui monti i piedi… -