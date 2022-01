Juventus, un altro positivo al Covid: è il difensore Chiellini (Di sabato 1 gennaio 2022) Continuano ad aumentare i casi positivi al Covid-19 nel campionato di Serie A, anche in casa Juventus. L’ultimo è stato il difensore Giorgio Chiellini, la conferma è arrivata direttamente dal club bianconero con un comunicato ufficiale. “Juventus Football Club comunica che, durante le odierne procedure di screening per la ripresa dell’attività agonistica, Giorgio Chiellini è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore sta già osservando le misure previste ed è stato posto in isolamento, nel rispetto del protocollo sanitario in vigore”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 1 gennaio 2022) Continuano ad aumentare i casi positivi al-19 nel campionato di Serie A, anche in casa. L’ultimo è stato ilGiorgio, la conferma è arrivata direttamente dal club bianconero con un comunicato ufficiale. “Football Club comunica che, durante le odierne procedure di screening per la ripresa dell’attività agonistica, Giorgioè risultatoal-19. Il giocatore sta già osservando le misure previste ed è stato posto in isolamento, nel rispetto del protocollo sanitario in vigore”. L'articolo CalcioWeb.

