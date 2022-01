Advertising

juventusfc : Buon 2022. Insieme. - juventusfc : Primo allenamento del 2022 ???? La giornata al JTC ?? - JuventusFCYouth : COVID-19 | Positività giocatore #Under23: - Domenico1oo777 : RT @juventusfc: Primo allenamento del 2022 ???? La giornata al JTC ?? - GiovaAlbanese : RT @Gazzetta_it: Juve, il 2022 porta buone notizie: Chiesa e Chiellini pronti per il Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Juve 2022

Terzo giorno di lavoro alla Continassa, in vista del prossimo match in programma all'Allianz Stadium - giovedì 6 gennaio - contro il Napoli. Due buone notizie per Massimiliano Allegri: Giorgio ...1 gennaioLa Juventusha pubblicato sul proprio sito web una lettera ai tifosi in vista del nuovo anno calcistico, il 2022: "È uno dei momenti più emozionanti da vivere all’Allianz Stadium: quello delle sciarpe, ...Paolo Rossi era un ragazzo come Antonello Venditti. E come Franco Cerilli, sinistro di velluto e genio da vendere, capace forse come nessun altro di aprire a Pablito la strada del gol. Era il Vicenza ...