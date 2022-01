Femminicidio: Valente, ‘bene parole Mattarella e Papa, aprire nuova era per donne’ (Di sabato 1 gennaio 2022) Roma, 1 gen. (Adnkronos) – “Sia il Presidente della Repubblica Mattarella ieri che il Papa oggi hanno pronunciato parole inequivocabili sulla violenza maschile contro le donne quale crimine contro l’umanità e, insieme, fattore di grande arretratezza umana e sociale. Queste parole esprimono una grande e profonda consapevolezza, nella quale confidiamo perché si apra una nuova era per le donne, che insieme ai giovani rappresentano il futuro per questo Paese”. Lo dice la senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della commissione Femminicidio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 1 gennaio 2022) Roma, 1 gen. (Adnkronos) – “Sia il Presidente della Repubblicaieri che iloggi hanno pronunciatoinequivocabili sulla violenza maschile contro le donne quale crimine contro l’umanità e, insieme, fattore di grande arretratezza umana e sociale. Questeesprimono una grande e profonda consapevolezza, nella quale confidiamo perché si apra unaera per le donne, che insieme ai giovani rappresentano il futuro per questo Paese”. Lo dice la senatrice del Pd Valeria, presidente della commissione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

