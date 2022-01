Capodanno al GF Vip: tra baci al vischio e bicchieri di troppo (Di sabato 1 gennaio 2022) Anche i concorrenti del GF Vip 6 hanno festeggiato il Capodanno. Come vuole la tradizione, il party della Casa più spiata d'Italia ha visto andare in scena diversi teatrini, alcuni esilaranti e altri imbarazzanti. Capodanno al GF Vip 6: i baci Capodanno particolarmente esplosivo al GF Vip 6. I concorrenti si sono lasciati prendere dall'euforia del momento e hanno portato in scena diversi siparietti, alcuni bollenti, altri divertenti e altri ancora imbarazzanti. Il primo, senza ombra di dubbio, vede come protagonisti Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due si sono scambiati tanti baci al limite della censura, ma, ad aver attirato la curiosità dei telespettatori, è stato l'atteggiamento dell'ex tentatore. Appena Sophie si allontanava da lui, Alessandro si lasciava andare a balli fin ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 1 gennaio 2022) Anche i concorrenti del GF Vip 6 hanno festeggiato il. Come vuole la tradizione, il party della Casa più spiata d'Italia ha visto andare in scena diversi teatrini, alcuni esilaranti e altri imbarazzanti.al GF Vip 6: iparticolarmente esplosivo al GF Vip 6. I concorrenti si sono lasciati prendere dall'euforia del momento e hanno portato in scena diversi siparietti, alcuni bollenti, altri divertenti e altri ancora imbarazzanti. Il primo, senza ombra di dubbio, vede come protagonisti Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due si sono scambiati tantial limite della censura, ma, ad aver attirato la curiosità dei telespettatori, è stato l'atteggiamento dell'ex tentatore. Appena Sophie si allontanava da lui, Alessandro si lasciava andare a balli fin ...

