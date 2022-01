Bomba rai, E’ Ufficiale. Milly Carlucci fa fuori due membri della giuria e fa entrare Morgan. “Ecco chi sostituisce”. Fan sotto choc (Di sabato 1 gennaio 2022) Tutto pronto per la terza edizione de Il Cantante Mascherato. Lo show di Milly Carlucci è stato riconfermato dalla Rai dopo il successo delle prime due edizioni, vinte da Teo Mammuccari (Coniglio) e Red Canzian (Pappagallo). La trasmissione partirà il prossimo venerdì 11 febbraio, subito dopo la fine del Festival di Sanremo previsto dal primo al cinque febbraio 2022. Il format andrà in onda poi il 18 e 25 febbraio. Pausa il 4 marzo per il galà su Lucio Dalla a 10 anni dalla morte. Sei puntate in onda Venerdì 11, 18 e 25 marzo le ultime puntate della terza edizione del programma di Milly Carlucci, i cui nomi dei cantanti in gara sono rigorosamente top secret. Il promo diffuso da Rai Uno svela però importanti novità in giuria. Dei cinque giudici solo tre sono stati confermati ... Leggi su cityroma (Di sabato 1 gennaio 2022) Tutto pronto per la terza edizione de Il Cantante Mascherato. Lo show diè stato riconfermato dalla Rai dopo il successo delle prime due edizioni, vinte da Teo Mammuccari (Coniglio) e Red Canzian (Pappagallo). La trasmissione partirà il prossimo venerdì 11 febbraio, subito dopo la fine del Festival di Sanremo previsto dal primo al cinque febbraio 2022. Il format andrà in onda poi il 18 e 25 febbraio. Pausa il 4 marzo per il galà su Lucio Dalla a 10 anni dalla morte. Sei puntate in onda Venerdì 11, 18 e 25 marzo le ultime puntateterza edizione del programma di, i cui nomi dei cantanti in gara sono rigorosamente top secret. Il promo diffuso da Rai Uno svela però importanti novità in. Dei cinque giudici solo tre sono stati confermati ...

