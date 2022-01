Bollette 2022, da oggi la stangata per luce e gas (Di sabato 1 gennaio 2022) Bollette di luce e gas 2022, per effetto degli aumenti dei prodotti energetici all’ingrosso e dei permessi di emissione di CO2, scatta da oggi, 1 gennaio, la stangata sulle fatture degli italiani. +55% per l’elettricità e +41,8% per il gas nel primo trimestre del 2022, la portata dell’aumento per la famiglia tipo in tutela. Questo il calcolo dell’Arera che precisa come, senza interventi del governo, i rincari avrebbero portato ad un aumento del 65% della bolletta dell’elettricità e del 59,2% di quella del gas. In termini di effetti finali, per la bolletta elettrica la spesa per la famiglia-tipo nell’anno scorrevole, compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 marzo 2022, sarà di circa 823 euro, con una variazione del +68% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 gennaio 2022)die gas, per effetto degli aumenti dei prodotti energetici all’ingrosso e dei permessi di emissione di CO2, scatta da, 1 gennaio, lasulle fatture degli italiani. +55% per l’elettricità e +41,8% per il gas nel primo trimestre del, la portata dell’aumento per la famiglia tipo in tutela. Questo il calcolo dell’Arera che precisa come, senza interventi del governo, i rincari avrebbero portato ad un aumento del 65% della bolletta dell’elettricità e del 59,2% di quella del gas. In termini di effetti finali, per la bolletta elettrica la spesa per la famiglia-tipo nell’anno scorrevole, compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 marzo, sarà di circa 823 euro, con una variazione del +68% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno ...

petergomezblog : Bollette, l’authority dell’energia: “Nel primo trimestre 2022 elettricità a +55% e gas a +42% nonostante gli interv… - lucianonobili : Approvata la legge di bilancio 2022. Taglio delle tasse, neutralizzazione caro bollette, occupazione femminile, bon… - matteosalvinimi : Nel 2022, secondo i calcoli delle associazioni, si spenderanno per le bollette 400 euro in più a famiglia, 5.000 eu… - N36volpe1973 : #ilRegalodiDraghi --- Bollette luce e gas, aumenti di 1.000 euro per le famiglie nel 2022: i dati ARERA (Ps adesso… - N36volpe1973 : #ilRegalodiDraghi --- Bollette luce e gas, aumenti di 1.000 euro per le famiglie nel 2022: i dati ARERA (Ps adesso… -