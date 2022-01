Arezzo | rave party sull' Alpe di Poti nella notte di Capodanno Ferito un passante

Advertising

Agenzia_Ansa : Rave party con cinquecento persone sull'Alpe di Poti, la montagna sopra Arezzo. Momenti di tensione nella notte con… - andreastoolbox : Arezzo, rave party su Alpe di Poti con centinaia di persone | Sky TG24 - IlPrimatoN : Centinaia di persone da tutta Italia sull'Alpe di Poti, tensione con le forze dell'ordine - SkyTG24 : Arezzo, rave party su Alpe di Poti con centinaia di persone - Picindolor1 : RT @Agenzia_Ansa: Rave party con cinquecento persone sull'Alpe di Poti, la montagna sopra Arezzo. Momenti di tensione nella notte con le fo… -

Ultime Notizie dalla rete : Arezzo rave

- Advertisement - Share Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Articolo precedente Capodanno: circa 500 ragazzi partecipano ad unParty vicinoAltre News Mattarella, on. Cicchitto: benissimo ...AgenPress . Sono circa 500 i ragazzi che hanno partecipato, nella notte di Capodanno, ad unParty organizzato ad, sull'Alpe di Poti, nello stabilimento dismesso di Fontemura, azienda delle acque minerali. Le Forze dell'Ordine sono arrivate per disperdere i partecipanti, ...Rave party di Capodanno in Toscana in una situazione che paradossale è dir poco. Polizia, carabinieri e Guardia di Finanza stanno presidiando la zona dell'Alpe di Poti ad Arezzo, ...Una notte movimentata per forze le dell'ordine intervenute sul posto. Il richiamo avvenuto come sempre via web dava appuntamento al vecchio albergo Fontemura che si trova nella collina dell'Alpe di Po ...