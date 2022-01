Antonelli: “Il Napoli ha due obiettivi sul mercato. So per certo una cosa…” (Di sabato 1 gennaio 2022) Il Napoli lavora sul mercato per coprire due ruoli. Stefano Antonelli parla dei movimenti del club azzurro. Il Napoli alla ricerca di rinforzi da consegnare a Luciano Spalletti: diversi i profili sondati nelle scorse giornate, ma con l’avvio della sessione invernale di calciomercato potrebbero esserci risvolti concreti. Stefano Antonelli, operatore di mercato, ai microfoni di Radio Marte ha parlato dei movimenti del club azzurro. “Il Napoli prenderà qualcuno prima del 6 gennaio? Io dico che ha due obiettivi: il centrale difensivo e il terzino sinistro. L’organico ora è deficitario in quelle zone. Non farà acquisti faraonici, il Napoli sta valutando il mercato con una serie di opzioni cercando di ... Leggi su napolipiu (Di sabato 1 gennaio 2022) Illavora sulper coprire due ruoli. Stefanoparla dei movimenti del club azzurro. Ilalla ricerca di rinforzi da consegnare a Luciano Spalletti: diversi i profili sondati nelle scorse giornate, ma con l’avvio della sessione invernale di calciopotrebbero esserci risvolti concreti. Stefano, operatore di, ai microfoni di Radio Marte ha parlato dei movimenti del club azzurro. “Ilprenderà qualcuno prima del 6 gennaio? Io dico che ha due: il centrale difensivo e il terzino sinistro. L’organico ora è deficitario in quelle zone. Non farà acquisti faraonici, ilsta valutando ilcon una serie di opzioni cercando di ...

