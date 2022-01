Agguato nella notte di Capodanno a Napoli | ucciso un pregiudicato 42enne

(Di sabato 1 gennaio 2022) AGI - Salvatore Capone, 42 anni, pluriè vittima del primo omicidio adel 2022. La polizia indaga su quanto accadutodi San Silvestro in via Leopardi, nel quartiere di Fuorigrotta, a poca distanza dalla sua abitazione. Capone è deceduto dopo essere stato colpito da diversi proiettili di arma da fuoco. In strada, repertati e sequestrati 3 bossili. L'uomo era la scorta armata dei boss del rione Lauro, raccordo criminale tra Fuorigrotta, Bagnoli e i Licciardi di Secondigliano. Era vicino al gruppo Cesi che è egemonezona a ridosso dello stadio Maradona, in contato con gli Esposito e con i Licciardi. L'avvenuto alle 3 di questa mattina viene letto come la risposta al raid che ha colpito il capoclan Vitale Troncone, in fin di vita all'ospedale ...

Omicidio nella notte di Capodanno a Napoli. Un uomo di 42 anni è stato ferito verso le 3 da alcuni colpi d'... Nelle vicinanze del luogo dell'agguato sono stati trovati tre bossoli. Indagini sono in ... Un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in un agguato nella notte di Capodanno a Napoli. L'agguato è avvenuto in via Leopardi, nel quartiere Fuorigrotta, intorno alle ore 3. L'uomo, Salvatore Capone, 42enne già noto alle forze dell'ordine, è ...