AEW | Cody Rhodes è riuscito a difendere il titolo TNT a Rampage? Ecco com’è andata

(Di sabato 1 gennaio 2022) Nella notte di ieri si è tenutoNew Year’s Smash, l’ultimo show di Wrestling del 2021. Il main event dell’episodio speciale che si è tenuto al Daily’s Place di Jacksonville è stato il match con in palio ilTNT tra il campionee lo sfidante Ethan Page.ha chiuso l’anno da campione?. And Still! Dopo appena sei giorni dalla conquista delTNT ai danni di Sammy Guevara,ha difeso con successo la cintura contro Ethan Page. The American Nightmare ha sconfitto il membro dei Men of The Year con due Crosse la Tiger Driver ’98, similmente a quanto accaduto nel match contro Guevara.le ...

Adam Cole & Young Bucks VINCITORI: Christian Cage, Jungle Boy & Luchasaurus Tag Team Match: Rhodes & PAC vs Malakai Black & Andrade El Idolo VINCITORI: Rhodes & PAC Women's World ... Pac & Rhodes vs Malakai Black & Andrade El Idolo, Darby Allin vs MJF e CM Punk vs Eddie Kingston. Jim Cornette ha parlato del possibile turn heel di Cody Rhodes, rivelando come i fan dopo quanto successo non possono più sostenerlo. Brandi Rhodes può piacere o non piacere, ma rimane comunque una delle figure di spicco per l'AEW. Ultimamente la moglie di Cody si fa vedere molto poco, ma quando appare offre sempre belle prestazioni ...