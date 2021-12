West Side Story: Spielberg e la fine di un mondo (Di venerdì 31 dicembre 2021) Con “West Side Story”, Spielberg crea un’espressione del fallimento dell’America. E lo fa rispettando le convenzioni del film di Wise Hollywood e i suoi remake. Negli ultimi anni, il cinema è stato praticamente pervaso da franchise e remake di vario tipo. Il revival artistico dei classici della Settima Arte si è sempre più rafforzato, anno dopo anno, fino a coinvolgere nomi anche incredibilmente altisonanti. Questa volta, il caso vuole che ad essere coinvolto sia un guru della storia del cinema quale Steven Spielberg. Infatti, il regista ha deciso di girare la propria versione del celebre “West Side Story“. Passa davvero tantissimo tempo da questa versione, datata 2021, all’adattamento più recente. Parliamo di quasi sessant’anni. Infatti, nel ... Leggi su zon (Di venerdì 31 dicembre 2021) Con “”,crea un’espressione del fallimento dell’America. E lo fa rispettando le convenzioni del film di Wise Hollywood e i suoi remake. Negli ultimi anni, il cinema è stato praticamente pervaso da franchise e remake di vario tipo. Il revival artistico dei classici della Settima Arte si è sempre più rafforzato, anno dopo anno, fino a coinvolgere nomi anche incredibilmente altisonanti. Questa volta, il caso vuole che ad essere coinvolto sia un guru della storia del cinema quale Steven. Infatti, il regista ha deciso di girare la propria versione del celebre ““. Passa davvero tantissimo tempo da questa versione, datata 2021, all’adattamento più recente. Parliamo di quasi sessant’anni. Infatti, nel ...

