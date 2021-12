Torino, due giocatori positivi al Covid: identità non svelata (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Il Torino Football Club comunica che due calciatori, regolarmente vaccinati, sono risultati positivi al Covid-19 nello screening eseguito in data odierna. La Società ha immediatamente informato le Autorità sanitarie competenti e attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore”. Questa la nota apparsa sul sito ufficiale del Torino, che ha quindi deciso di non rendere nota l’identità dei due giocatori risultati positivi. Si ricorda che al momento nel club granata sono positivi anche Simone Verdi e un altro giocatore di cui non è stato rivelato il nome. TUTTI I giocatori positivi AL Covid IN SERIE A SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 31 dicembre 2021) “IlFootball Club comunica che due calciatori, regolarmente vaccinati, sono risultatial-19 nello screening eseguito in data odierna. La Società ha immediatamente informato le Autorità sanitarie competenti e attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore”. Questa la nota apparsa sul sito ufficiale del, che ha quindi deciso di non rendere nota l’dei duerisultati. Si ricorda che al momento nel club granata sonoanche Simone Verdi e un altro giocatore di cui non è stato rivelato il nome. TUTTI IALIN SERIE A SportFace.

