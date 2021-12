Statue dedicate ai boss: due parroci nel mirino dell'inchiesta a Napoli (Di venerdì 31 dicembre 2021) Due parroci, tre Statue del seicento, una madrina della camorra napoletana. E ancora: la procura che chiede chiarezza e la Curia di Napoli, quella che sta attraversando un periodo di profonda... Leggi su ilmattino (Di venerdì 31 dicembre 2021) Due parroci, tredel seicento, una madrinaa camorra napoletana. E ancora: la procura che chiede chiarezza e la Curia di, quella che sta attraversando un periodo di profonda...

Advertising

alfanor48 : RT @antonellacossi: @laperlaneranera e nei nostri libri di storia ne hanno fatto un eroe! Via Nino Bixio, p.zza Garibaldi, via Cavour ecc.… - antonellacossi : @laperlaneranera e nei nostri libri di storia ne hanno fatto un eroe! Via Nino Bixio, p.zza Garibaldi, via Cavour e… -