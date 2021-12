Questa sera il discorso di Mattarella E i partiti sperano Molto difficilmente il Presidente si presterà a un bis come Napolitano Spazio invece ai temi del Covid e lavoro

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Orecchie più aperte che maiper ascoltare quello che dovrebbe essere l’ultimoalla nazione delSergio. Nel suo tradizionale intervento di fine anno il Capo dello Stato potrebbe aprire qualche spiraglio a una rielezione, che in caso di disponibilità risulterebbe pressoché plebiscitaria. Nel testo dell’ultimo appuntamento televisivo con gli italiani prevarrebbero però le preoccupazioni per l’emergenzae la crisi occupazionale di diverse realtà economiche messe in ginocchio dalla pandemia. Il momento è indiscutibilmente grave e il Capo dello Stato è ben consapevole del pressing deiper dare stabilità al quadro politico proprio cristallizzando l’equilibrio politico garantito dall’attuale inquilino del ...

Advertising

CristinaDAvena : Dai, cantiamo insieme? ? Ci vediamo questa sera alle 21.25 su Canale5 a #cadutalibera con il mio amico Gerry Scotti… - elenabonetti : Il mio commento a @SkyTG24 all’uscita dal Consiglio dei Ministri di questa sera. - RaiUno : Questa sera dalle 21.00, in diretta da Terni, Amadeus con #LannoCheVerrà ci accompagnerà verso il nuovo anno e come… - Valerio864dd : Questa sera si brinderà solo con champagne Vaccinal. #Capodanno #capodanno2022 #vaccini #31dicembre #SanSilvestro - BlueEarth36369 : RT @RadioGenova: Italia, le proteste non si placano. Padova questa sera. -

Ultime Notizie dalla rete : Questa sera

Provincia di Lecce

Capodanno movimentato per Federica Panicucci alle prese con diversi forfait dell'ultim'ora a causa del Covid. La conduttrice sarà alla guida, 31 dicembre, del Capodanno in musica in diretta su Canale 5 dal Teatro Petruzzelli Bari. Ma già diversi ospiti hanno dovuto rinunciare alla serata perché positivi al Covid: da Al Bano a ...E sedecisione non possa avere effetti dannosi sui risultati agonistici del calcio cinese. Che però il governo vuole rimodellare agendo in primo luogo sui giovani calciatori che sempre più ...Questa sera alle 20.30 l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, sarà presente presso l'hub vaccinale di Termini, a Roma, per portare un saluto ...Il rammarico di Amadeus mentre si prepara a condurre L'anno che verrà, la rabbia per la situazione che viviamo ...