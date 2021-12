No Vax Calcio: gli atleti dovranno vaccinarsi (Di venerdì 31 dicembre 2021) Anche nel Calcio la discussione no vax-si vax è entrata a gamba tesa nel proseguo della stagione, perchè la variante Omicron è molto contagiosa e non si può far finta di non vedere che i contagi crescano. Ieri è arrivata la notizia sulla riduzione della capienza degli stadi dopo il Decreto del Governo che punta alla stretta sulla diffusione dei contagi. I calciatori che non vorranno vaccinarsi andranno incontro a diversi problemi perchè il Dpcm obbliga tutti gli atleti ad esibire il Super Green Pass per poter gareggiare. Si sta puntando inoltre sull’obbligo vaccinale per i giocatori di Calcio, che non hanno alternative se non vaccinarsi. Omicron stadi: ridotti al 50 percento gli ingressi No Vax Calcio: cosa ha detto Andrea Costa? Il Ministero della Salute italiano ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 31 dicembre 2021) Anche nella discussione no vax-si vax è entrata a gamba tesa nel proseguo della stagione, perchè la variante Omicron è molto contagiosa e non si può far finta di non vedere che i contagi crescano. Ieri è arrivata la notizia sulla riduzione della capienza degli stadi dopo il Decreto del Governo che punta alla stretta sulla diffusione dei contagi. I calciatori che non vorrannoandranno incontro a diversi problemi perchè il Dpcm obbliga tutti gliad esibire il Super Green Pass per poter gareggiare. Si sta puntando inoltre sull’obbligo vaccinale per i giocatori di, che non hanno alternative se non. Omicron stadi: ridotti al 50 percento gli ingressi No Vax: cosa ha detto Andrea Costa? Il Ministero della Salute italiano ha ...

