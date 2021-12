Monitoraggio Iss, Omicron al 21% in Italia. Brusaferro: «Curva in netta crescita tra under 12 e 20» (Di venerdì 31 dicembre 2021) Raddoppia l’incidenza dei casi di Covid e aumenta ancora la pressione sugli ospedali. Queste le tendenze che emergono dal Monitoraggio settimanale del ministero della Salute e dell’Iss. L’incidenza settimanale a livello nazionale dei casi Covid continua ad aumentare rapidamente, e tocca i 783 casi per 100.000 abitanti contro i 351 per 100.000 della scorsa settimana. «Di settimana in settimana la circolazione del virus nel nostro Paese e nei paesi europei è sempre più intensa. Nelle ultime settimane, in Italia la Curva si è incrementata con la crescita dei nuovi casi sostanzialmente quasi in tutte le Regioni», ha spiegato Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss. La variante Delta resta ancora predominante con una prevalenza stimata al 79%. La Omicron è al 21%, con una variabilità ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 dicembre 2021) Raddoppia l’incidenza dei casi di Covid e aumenta ancora la pressione sugli ospedali. Queste le tendenze che emergono dalsettimanale del ministero della Salute e dell’Iss. L’incidenza settimanale a livello nazionale dei casi Covid continua ad aumentare rapidamente, e tocca i 783 casi per 100.000 abitanti contro i 351 per 100.000 della scorsa settimana. «Di settimana in settimana la circolazione del virus nel nostro Paese e nei paesi europei è sempre più intensa. Nelle ultime settimane, inlasi è incrementata con ladei nuovi casi sostanzialmente quasi in tutte le Regioni», ha spiegato Silvio, presidente dell’Iss. La variante Delta resta ancora predominante con una prevalenza stimata al 79%. Laè al 21%, con una variabilità ...

