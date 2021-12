Messina, a Giostra il terzo hub tamponi: non serve prenotazione (Di venerdì 31 dicembre 2021) Nasce il terzo hub per tamponi a Messina: sarà collocato nell’area del mercato rionale di Giostra e dovrebbe essere pronto entro l’Epifania, non servirà prenotazione. La decisione è dell’Ufficio covid guidato dal commissario Alberto Firenze in stretta collaborazione con l’Asp, che ha concesso lo spazio, e l’amministrazione comunale che trasferirà in via provvisoria le attuali bancarelle sul viale principale. Stamane Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 31 dicembre 2021) Nasce ilhub per: sarà collocato nell’area del mercato rionale die dovrebbe essere pronto entro l’Epifania, non servirà. La decisione è dell’Ufficio covid guidato dal commissario Alberto Firenze in stretta collaborazione con l’Asp, che ha concesso lo spazio, e l’amministrazione comunale che trasferirà in via provvisoria le attuali bancarelle sul viale principale. Stamane

Advertising

ontoxy : RT @ilmattinodisici: Messina, a Giostra il terzo #hubtamponi: non serve prenotazione: Nasce il terzo hub per tamponi a Messina: sarà colloc… - ilmattinodisici : Messina, a Giostra il terzo #hubtamponi: non serve prenotazione: Nasce il terzo hub per tamponi a Messina: sarà col… - ilSicilia : #CoronavirusSicilia #Covid Covid, a Messina nasce il terzo hub tamponi nell’area mercato di Giostra… - carlocucinotta : RT @MessinaWebTv: Nasce a Giostra il terzo hub tamponi a Messina - - MessinaWebTv : Nasce a Giostra il terzo hub tamponi a Messina - -