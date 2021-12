Mattarella | Marin Ci | ' messaggio di altissimo valore'

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - “Ancora una volta il Presidenteha saputo nel suo discorso di fine anno toccare le corde giuste. Fiducia, ottimismo, serietà, rigore e responsabilità il Presidente ha saputo dare come sempre undiagli Italiani.” Lo afferma Marco, capogruppo alla Camera di Coraggio Italia. “Il presidente-aggiunge- ha rappresentato l'ancora a cui tutti gli italiani si sono aggrappati nei momenti più difficili come quelli di questa terribile pandemia che stiamo vivendo. Di più: ha sempre saputo interpretare il comune sentire di tutti gli Italiani e indicare a tutti la strada giusta da seguire. E così ha fatto anche stasera. Grazie SergioPresidente di tutti gli italiani".

